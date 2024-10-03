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''AK Parti kadar azınlıkların sorununu çözen hükümet görmedim''

Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç, AK Parti kadar azınlıkların sorununu çözen bir hükümet görmediğini söyledi.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 07:30 - Güncelleme:
''AK Parti kadar azınlıkların sorununu çözen hükümet görmedim''
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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, İsveç Süryani St. Afram Kilise Metropoliti Yardımcısı Yusuf Ataç, Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç, İsveç'in Södertalje kentindeki St. Afram Kilisesi'nde bir araya geldi.

Akgüç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin son 20 yıldır Süryanilerin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

İstanbul'da büyüdüğünü dile getiren Akgüç, "Ne hükümetler gördüm, çok samimi biçimde yürekten söylüyorum, bu hükümet (AK Parti) kadar azınlıkların sorununu çözen bir hükümet gelmedi, görmedim. Hemen hemen bir sene önce Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani kilisesi bizim için büyük bir olay." dedi.

Yusuf Ataç da son yıllarda Türk hükümetinin Süryaniler hakkında olumlu çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve devletin bütün kurumları, Süryanilere destek olmaktadır. Türkiye'deki kiliseleri ve vakıfları korumuşlardır. Arkamızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Zafer Sırakaya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Süryanilerle aynı duyguları paylaştıklarını belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

"İsveç'te Türk toplumunun değişik kesimleriyle bir araya geldik. Şimdi de Süryani kardeşlerimle bir araya geldik. Süryanilerin her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz. Yakın zamanda sizleri TBMM'de ağırlamayı istiyorum, sizleri Meclis Başkanı ile de görüştürmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye gittiğimde sizlerin isteklerini ve selamlarını Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da ileteceğim."

Daha sonra Sırakaya başkanlığındaki heyet, Södertalje St. Jacob Süryani Kilisesi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan St. Jacob Kilise Metropoliti Johannen Lahdo da son yıllarda Süryanilerin Türkiye'deki sorunlarının çözüldüğünü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

  • Süleyman Akgüç
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