  • AK Parti Kadın Kolları'ndan ramazanda hummalı çalışma: 6 milyondan fazla vatandaşa ulaştı
Güncel

AK Parti Kadın Kolları'ndan ramazanda hummalı çalışma: 6 milyondan fazla vatandaşa ulaştı

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, Türkiye genelinde ramazanda 6 milyondan fazla vatandaşa ulaştı.

AA27 Mart 2026 Cuma 11:20 - Güncelleme:
AK Parti Kadın Kolları'ndan ramazanda hummalı çalışma: 6 milyondan fazla vatandaşa ulaştı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ramazan boyunca yürüttükleri çalışmalar başta olmak üzere bir yıllık faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Buna göre, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, ramazan boyunca toplumun farklı kesimleriyle güçlü bir bağ kurmak ve sahada aktif varlık göstermek adına Türkiye genelinde 30 gün boyunca 425 bin 785 program gerçekleştirildi.

Kadın Kollarınca, 360 bin 551 ev, 167 bin 718 esnaf ziyareti ve 8 bin 88 toplu iftar programı düzenlenerek 6 milyon 8 bin 756 vatandaşa ulaşıldı.

Ayrıca, 26 bin 684 aile, kardeş aile modeliyle buluşturularak ülke genelinde 13 bin 342 kardeş aile bağı kuruldu.

Öte yandan, "Arife Çiçekleri Projesi" kapsamında 57 bin 625 çocuk giydirilerek bayramda yüzlerinin gülmesi sağlandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ramazan ayında 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatm-i şerifin duası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı.

Ramazanın manevi atmosferine güçlü bir katkı sunması amacıyla teşkilatlar tarafından bu ay boyunca okunan hatim sayısı 416 bin 205'i buldu.

