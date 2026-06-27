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AK Parti kampında çeyrek asırlık coşku! 25. yıla özel şarkı: Efsane Büyük Başkan Erdoğan

AK Parti'nin 'Çeyrek Asırlık Destan' sloganıyla gerçekleştirilen Sapanca kampında partinin 25. yılı için hazırlanan 'Efsane Büyük Başkan' adlı eser dinletildi. Şarkıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırlık döneme vurgu yapıldı.

ABDULLAH POLAT27 Haziran 2026 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
AK Parti kampında çeyrek asırlık coşku! 25. yıla özel şarkı: Efsane Büyük Başkan Erdoğan
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AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.

Kampa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bakanlar, Bakan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve parti kurucuları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasına başlamadan önce bir sürpriz yaşandı.

Salonda AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan "Efsane Büyük Başkan" adlı şarkı dinletildi.

AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu yansıtan şarkıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırlık döneme vurgu yapıldı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla / Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan

Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik / Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

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