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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş yaşamını yitirdi

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79), bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, taziye mesajında 'Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış; hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yâd edilecektir' ifadelerini kullandı.

AA1 Nisan 2025 Salı 08:02 - Güncelleme:
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş yaşamını yitirdi
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Evli, 4 çocuk babası Abiş'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Abiş, Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı'nın 1986-1994 yıllarında belediye başkanlığını yapmıştı.

KURTULMUŞ GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNMUŞTU

5 Ocak'ta Abiş'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Millî Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş Ağabeyimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış; hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yâd edilecektir. Rabbim mekânını cennet, makamını âlî eylesin" ifadelerini kullandı.

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