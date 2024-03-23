AK Parti Konak Belediye Başkanı adayı Çankırı, sahipsiz hayvanlarla ilgili projelerini tanıttı

Kültürpark'ta çok sayıda hayvanseverin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Çankırı, sahipsiz hayvanların yanlış uygulamalar nedeniyle gün geçtikçe tehlike arz eden canlılar olmaya başladığını söyledi.

Sahipsiz hayvanlara yardım edebilmek için özveriyle çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür eden Çankırı, kendisinin de seçilmesi durumunda can dostlar için geç kalınan projeleri hayata geçireceğini anlattı.

Ceyda Bölünmez Çankırı, üç yeni hayvan parkı oluşturacaklarını, Kadifekale'nin alt tarafında kalan, cephanelik olarak geçen bölgeyi sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanı olarak ayıracaklarını aktardı.

Tam donanımlı bir hayvan hastanesi ile hayvan oteli kuracaklarını anlatan Çankırı, bu tesislerin şiddete maruz kalmış, terkedilmiş hayvanların yanı sıra ekonomik durumu kısıtlı olan hayvan severlerin sahipli hayvanlarına da hizmet vereceğini açıkladı.

Mama üretim tesisleri de kurarak gıda atıklarını değerlendireceklerini dile getiren Çankırı, şöyle konuştu:

"En acısı can dostlarımızın bir mezarlığı yok. Konak sınırları içerisinde, kaydı ve çipi olan, vefat eden can dostlarımız için bir defin alanı yaratacağız. Projelerimizle bizlere emanet olan bu canlara en iyi şekilde bakacağız. Bize destek veren çok sayıda STK var, onlara da teşekkür ediyorum. İzmir bu anlamda çok bilinçli. Ama bizler hep beraber eğer bir organizasyon çerçevesinde bir çatı altında toplanırsak inanıyorum ki İzmir'deki farkındalık bütün Türkiye'ye çok net bir şekilde mesaj verecek. Ama burada en önemli rol tabii ki yerel yönetimlerin üstüne düşüyor. Bizler buna hazırız."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Mutlu Patiler Projesi" kapsamında hizmet veren mobil üniteleri de tanıtan Çankırı, bu projeden esinlendiklerini, kendilerine destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.