AK Parti, Maltepe tutanaklarına itiraz etti
AK Parti Maltepe'deki sayım sonrası ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK'ya iptal başvurusunda bulundu
- DHA
AK Parti, Maltepe ile ilgili birleştirme tutanaklarına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. AK Parti tarafından İstanbul İl Seçim Kuruluna sunulan dilekçede, Maltepe’deki sandıkların yeniden sayılması talep edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.