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AK Parti milletvekili Açıkkapı: Şiddeti, suçu ve ahlaksızlığı normalleştiren diziler, aile yapısını olumsuz etkiliyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, şiddeti, suçu ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerin, aile yapısını olumsuz etkilediğini söyledi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
AK Parti milletvekili Açıkkapı: Şiddeti, suçu ve ahlaksızlığı normalleştiren diziler, aile yapısını olumsuz etkiliyor
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Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin Elazığ'da da hissedildiğini, 64 depremzedenin hastaneye başvurduğunu bunlardan beşinin hastaneye yatışının gerçekleştiğini anlatan Açıkkapı, deprem sonrası ağır hasar alan yapıların zamanında yıkılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Ülkelerin teknolojik açıdan çok geliştiğini ama İsrail başta olmak üzere bir çok ülkenin teknolojiyi bir "kıyım aracı" olarak kullandığını söyleyen Açıkkapı, "Medeniyet dediğimiz bu gelişmenin, aslında insanlığın felaketine yol açacak şekilde de kullanıldığını endişeyle takip ediyoruz." diye konuştu.

"SADECE SİYASET YAPANLARLA SINIRLI DEĞİL"

Sosyal medya platformları, diziler ve dijital içerikli yapımların, toplumu, özellikle de gençleri ve çocukları tehlikeye sürüklediğini anlatan Açıkkapı, "Gençlerimizi ahlaki yozlaşmadan, cinsiyet belirsizliğinden ve şiddet gibi zararlı içeriklerden korumak gibi bir mesuliyetimiz var. Bu mesuliyet, sadece siyaset yapanlarla sınırlı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkkapı, sosyal mecralarda LGBT, satanizm gibi çalışmaların yapıldığını, bu konuda da şikayetler olduğunu, bunlardan gençleri korumak için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.

"KANUNSA KANUN, MEVZUATSA MEVZUAT"

"Şiddeti, suçu ve ahlaksızlığı normalleştiren diziler, aile yapısını olumsuz etkiliyor" diyen Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın korunması yönünde atılması gereken ne adım varsa bu adımların atılması gerekiyor. Bu, kanunsa kanun, mevzuatsa mevzuat, ne gerekiyorsa... Toplumu dejenere eden bu tür dizilerin ve sosyal platformların mutlaka bir düzen, ahlak içerisinde işlevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetlerini de biliyoruz. Bu sıkıntıların farkında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu konu, sadece AK Partililerin değil bütün memleketin sorunu."

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