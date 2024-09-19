Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı'nda gaziler onuruna verilen yemeğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri protokolü, Sivil Toplum Teşkilat temsilcileri gaziler ve yakınları katıldı.



TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a gaziler ve şehit ailelerine sahip çıktıklarından dolayı teşekkür ederek, "Onların ihtiyaçlarını yakinen takip ediyorum, gerçekten her birine kendi evlatları gibi anında çare aradıklarını ve bunların genelini de çözdüklerini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Kendilerine bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Gazilik makamının milli ve manevi değerlerden biri olduğuna işaret eden Akar, Gaziler Günü'nü kutladıklarını, hem Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olması hem de gazilerle beraber olmaları nedeniyle heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

'Her gün 422 büyük saldırı engelleniyor' Milli siber kalkanlar devrede Akar, büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaparak, ülkenin her şeyiyle rahat ve huzur içinde güvenli olması için gayretlerinin sürdüğünü kaydetti. Terörle mücadelede de kararlılıkla mücadelenin süreceğinin altını çizen Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. Bir tarafta ana vatanımız, diğer tarafta gök vatanımız, mavi vatanımız, yavru vatanımız ve son olaylardan sonra gördük ki dijital vatanımıza da sahip çıkmak zorundayız. Bunların sağlığı ve selameti için de gece, gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 3 güvenlik teşkilatına ASELSAN imzası! Van'dan basılıp, Edirne'den duyulabiliyor Şehitlere ve ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Akar, şehit ve gazi ailelerine de şükranlarını iletti.

Gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Başkan Büyükkılıç ise, "Bizlerin burada bir araya gelmesine vesile olan gururumuz olan, başımızın tacı olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, gazilerimizin yakınları her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valimize böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için teşekkür ediyor, şehitlerimizin ve gazilerimizin dernek başkanlarına da ayrıca saygılarımı sunuyorum. Allah, huzur içerisinde daha nice yıllara eriştirsin hep birlikte" diye konuştu.

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