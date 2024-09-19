Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı'nda gaziler onuruna verilen yemeğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri protokolü, Sivil Toplum Teşkilat temsilcileri gaziler ve yakınları katıldı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a gaziler ve şehit ailelerine sahip çıktıklarından dolayı teşekkür ederek, "Onların ihtiyaçlarını yakinen takip ediyorum, gerçekten her birine kendi evlatları gibi anında çare aradıklarını ve bunların genelini de çözdüklerini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Kendilerine bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.GAZİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Gazilik makamının milli ve manevi değerlerden biri olduğuna işaret eden Akar, Gaziler Günü'nü kutladıklarını, hem Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olması hem de gazilerle beraber olmaları nedeniyle heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.
Gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Başkan Büyükkılıç ise, "Bizlerin burada bir araya gelmesine vesile olan gururumuz olan, başımızın tacı olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, gazilerimizin yakınları her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valimize böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için teşekkür ediyor, şehitlerimizin ve gazilerimizin dernek başkanlarına da ayrıca saygılarımı sunuyorum. Allah, huzur içerisinde daha nice yıllara eriştirsin hep birlikte" diye konuştu.