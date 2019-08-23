Son Dakika... AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 15.10'da başladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN EMİNE BULUT AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de kızının gözleri önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetiyle ilgili konuştu.

Çelik, şunları söyledi:

''Rahmetli Emine Bulut'un hunharca katledilmesi karşısında milletçe derin bir üzüntü yaşıyoruz. Bütün kadın cinayetleri aynı üzüntüyü oluşturuyor hepimizde. Karşı karşıya kaldığımız vahşet hafızamızı yeniden aynı acıyla yüzleştiren, bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili hassasiyetimizi daha da artması gereken bir durum.

Konya'da da bir cinayet gerçekleşti. Milletimizde haklı bir infial yaratması, bir annenin çocuğunun gözlerinin önünde hayatını kaybetmesi çok büyük bir üzüntü kaynağı. Cumhurbaşkanımız da hassasiyetlerinin altını çizdiler.

Hükümetin yapabileceği konular konusunda Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Bu şahsın en yüksek cezayı alması en yüksek temennimizdir.

Burada sadece siyaset kurumunun vazifelerinin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımız da değindiler. Emine Bulut'un hayatını kaybetmesi kadar, hayatını kaybederken yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması bunu geniş çaplı ele almamız gerektiğini düşünüyor.

Orada bir insan hayatını kaybederken yardım etmek yerine görüntü almak işiyle uğraşmak gibi bir işle nasıl uğraşıyorlar?''