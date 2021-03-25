25 Mart 2021 Perşembe 10:37 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 10:37

Özellikle sosyal güvenlik, istihdam, işsizliğin azaltılması, iş ortamının iyileştirilmesi, çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümü, sosyal politikalar konularında çalışmalar yapması bekleniyor.



Adıyaman'da 1971 yılında doğan Doç. Dr. Resul Kurt Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Bölümü'nde 1992 yılında tamamlayan Resul Kurt, yüksek lisansını ise 1999 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Programı'nda tamamladı.

Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Programı'nda 2010 yılında tamamlayan Resul Kurt, 2017 yılında İstinye Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroda görev almış ve 2018 yılında Doçentliğini almıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Üç yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Marmara Üniversitesi SMYO ve BSYO'nda, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörlüğü görevini yürüttü. İş güvenliği uzmanı olup İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekilliği, İstanbul Siyasal Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Kızılay ve Deniz Feneri'nde yönetim kurulu üyeliği ve insani yardım gönüllüsü olarak görev yaptı. TÜRES Genel Başkan Baş Danışmanıdır.

Uzmanlık alanları, Sosyal Güvenlik, Emeklilik, Çalışma Hayatı, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Engelli Hakları, Sosyal Politika, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren İlişkileri, Muhasebe ve Denetim konuları olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğler sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Yayınlanmış 25 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Star Gazetesi ve Dünya Gazetesinde Köşe Yazarlığı, Bloomberg HT TV'de ise program yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Çalışma Alanları: Sosyal Güvenlik, Emeklilik, Çalışma Ekonomisi, İş Hukuku, Vergi Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları, İşsizlik, İstihdam, Teşvikler, Engelli Hakları, Endüstri 4.0