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AK Parti MKYK üyesi Kurt evlat nöbeti tutan annelere destek ziyareti gerçekleştirdi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor. Kurt, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın küçük yaştaki çocukları dağa kaçırıp ellerine silah verdiğini ve halka ihanet ettiğini söyledi.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 16:37 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 16:37
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, ailelere destek ziyaretinde bulundu, karanfil verdi.

Kurt, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın küçük yaştaki çocukları dağa kaçırıp ellerine silah verdiğini ve halka ihanet ettiğini söyledi.

İnsan haklarını savunduğunu söyleyip anne ve babaların yüreğine duyarsız kalanlara haklarını helal etmediklerini dile getiren Kurt, "Bu coğrafya hepimizindir. Bırakın artık kan dökmeyi. Sivil toplum örgütü, insan hakları örgütü adı altında bu kana destek verenlere 'Yeter artık' diyoruz. Bu ateşe su, anne ve babaların yüreğinden dökülecek." diye konuştu.

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