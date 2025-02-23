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AK Parti MKYK'da devir teslim: Ahmet Büyükgümüş, Erkan Kandemir'den görevi devraldı

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Büyükgümüş, görevi Erkan Kandemir'den devraldı. Teşekkür mesajı yayımlayan Kandemir, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

IHA23 Şubat 2025 Pazar 21:01 - Güncelleme:
AK Parti MKYK'da devir teslim: Ahmet Büyükgümüş, Erkan Kandemir'den görevi devraldı
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AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ahmet Büyükgümüş, görevi Erkan Kandemir'den devraldı.

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ahmet Büyükgümüş, görevi Erkan Kandemir'den devraldı. Görevi devreden Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

Bugün, yaklaşık 7,5 yıl boyunca büyük bir onurla yürüttüğüm Teşkilat Başkanlığı görevimi yine teşkilatlarımızın içinden yetişmiş değerli kardeşim Ahmet Büyükgümüş'e devrediyorum. Bu yolda yürümemize vesile olan, duruşuyla bizlere ilham olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süre zarfında birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat başkan yardımcılarımıza, koordinatörlerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızdaki tüm dava arkadaşlarıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza ve 11 milyondan fazla üyemize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

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