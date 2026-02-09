İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5981
  • EURO
    51,8915
  • ALTIN
    7016.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın felaketinin 3.yıl dönümü! Çelik: Özgür Özel yapılanları lekelemeye çalıştı
Güncel

Asrın felaketinin 3.yıl dönümü! Çelik: Özgür Özel yapılanları lekelemeye çalıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat depremlerinden bugüne bu zorlu mücadele en güçlü şekilde verildi. Vatandaşlarımızın evlerine kavuşması en büyük sevincimiz. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren o günün arkasından her toplantımızda bu konuyu gündemimizde tuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey, büyük mesai harcadı. İleri safhalara da geleceğiz. Bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan da yalanlarla uğraşıyorduk. Maalesef yağma olayları çıktı. Bütün bunlarla mücadele edildi. Dünyanın gözü önünde bu mücadele başarıyla verildi.

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'in bütün yapılanları gölgelemeye, lekelemeye çalışan üslup içerisindeydi. Kendilerine ait belediyelerini anlatmaya çalışırken bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözleri ortaya koydu. Hangi sivil toplum örgütü, hangi belediye olursa olsun koşturması içtenlikli takdiri, saygıyı, teşekkürü her zaman hak eder. Sayın Özgür Özel'in üslubuna hakikatleri görmezden gelme gayretine hepimiz çok şaşırdık. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı partilerin söylemleri ve zihniyeti enkaz altındaydı ve bu üzücüydü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.