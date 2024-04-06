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Güncel

AK Parti oyları yakılmıştı... Halfeti'de seçim yenilenecek

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 08:08 - Güncelleme:
AK Parti oyları yakılmıştı... Halfeti'de seçim yenilenecek
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AK Parti yetkilileri, "sandıklardaki oyların yakıldığı, oy kullanımında usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurulu AK Parti'nin itirazını kabul etmemiş, bunun üzerine konu İl Seçim Kurulu'na taşınmıştı.

Halfeti'de 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.

OY YAKMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye evet mührü basılan yakılmış oy pusulaları bulunmuştu.

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