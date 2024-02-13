İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7284
  • EURO
    33,1043
  • ALTIN
    1994.62
  • BIST100
    9174.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti programına saldırıda yeni gelişme! Kimlikleri belirlendi
Güncel

AK Parti programına saldırıda yeni gelişme! Kimlikleri belirlendi

AK Parti Küçükçekmece tanıtım etkinliğini hedef alan silahlı saldırıda kullanılan araç Başakşehir'de ormanlık alanda bulundu. Saldırıda araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.

Sabah13 Şubat 2024 Salı 07:58 - Güncelleme:
AK Parti programına saldırıda yeni gelişme! Kimlikleri belirlendi
ABONE OL

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştı. Hafta sonu düzenlenen saldırıda başından yaralanan Ebru Güneş D.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Olayı gerçekleştiren 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. O kişilere yardım eden, araç kiralayan ve kaçmalarına destek olan 12 şüpheli gözaltına alındı.

150 KİŞİLİK EKİP

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılması sonucu Ebru Güneş D.'nin (32) ağır yaralanması sonrası polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu mermi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgâha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sabah'ın haberine göre, Kiralık olduğu tespit edilen araç Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu. Dağ yollarını kullandığı tespit edilen aracın çok tozlu olduğu , sonradan takıldığı için plakasının temiz olduğu tespit edildi. Aracın içerisindeki boş kovanlar incelemeye alındı. Saldırıda araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi. Aracı kiralayıp verdiği belirlenen kişinin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.