AK Parti programına saldırıda yeni gelişme! Kimlikleri belirlendi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştı. Hafta sonu düzenlenen saldırıda başından yaralanan Ebru Güneş D.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Olayı gerçekleştiren 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. O kişilere yardım eden, araç kiralayan ve kaçmalarına destek olan 12 şüpheli gözaltına alındı.

150 KİŞİLİK EKİP

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılması sonucu Ebru Güneş D.'nin (32) ağır yaralanması sonrası polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu mermi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgâha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sabah'ın haberine göre, Kiralık olduğu tespit edilen araç Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu. Dağ yollarını kullandığı tespit edilen aracın çok tozlu olduğu , sonradan takıldığı için plakasının temiz olduğu tespit edildi. Aracın içerisindeki boş kovanlar incelemeye alındı. Saldırıda araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi. Aracı kiralayıp verdiği belirlenen kişinin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.