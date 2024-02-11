Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Tekirdağ, bizim göz bebeğimizdir. 3 Kasım 2002'den beri Tekirdağ'ın tercihi ne olursa olsun, şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik, kaderine terk etmedik.

* Önümüzde 50 gün var. Bu 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnsanımıza ulaşma noktasında engeller varsa mutlaka aşacağız.

* 31 Mart'a kadar durmadan, engelleri aşıp kapı kapı dolaşacağız.

* Biz ayıran ve ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Yanlışı seçmende değil kendimizde arıyoruz.

* Bizde CHP'li belediye başkanları gibi "oy yoksa hizmet de olmaz" deyip milleti açık açık tehdit etmek olmaz. İdeolojik bağnazlık bunları esir almış.

* Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz.

* CHP gibi vatandaşa "tıpış tıpış" demeyiz.

* CHP'nin idare ettiği illerimizde vatandaşlarımız bırakın vizyoner projelerle tanışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor.

* Hangi siyasi partiden olursa olsun, seçmen velinimetimizdir. Bizi, partimizi ve ittifakımızı rakiplerimizden ayıran temel vasfımız budur.

* (CHP) Millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla asfalt dökmemekle yol yapmamakla övünebiliyor.

* Son seçim yenilgisinde de "13. Cumhurbaşkanımız" diyerek yere görev sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler. Türkiye'yi yönetmeye namzet gördükleri zatı kendi partilerini yönetmeye yeterli görmediler. 'Nerede hata yaptık?' diye sormadılar.

* Meselenin trajikomik tarafı CHP zihniyetinin sadece oy vermeyenlere değil yüksek oranlarda oy veren il ve ilçelerimize dahi hizmet etmemesidir. Becerisizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyor, çöküyor, çürüyor.

* Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete ve hürmete layık bulmadılar. Seçmenin kalbini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar.

* Aylarca Kandil'den oy istediler, teröristlerle iş tuttular. Hesabını yine sandıkta halk soracak.

* DEM'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Millete ve milli iradeye saygıları yok. Yalan ve istismar siyasetiyle bir şekilde gemilerini yürüttüler. CHP'nin korku ve istismar siyaseti son bulacak. Biz de bu süreci kolaylaştıracağız.

* Bunlarda Türkiye'yi büyütmek, ülkemizin önüne açmak, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir dert yok. Bunun yerine tek parti dönemi faşizmine özlem var. Vatandaşa tepeden bakma hastalığı var.

* Kimi zaman vesayet odaklarından, kimi zaman emperyalist güçlerden, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular."

* Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar.

* (AK Parti programına silahlı saldırı) Menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız. Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

* Dünkü hadise sonrasında farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Siyaset kurumunun bu konudaki hassas ve sorumlu tavrını demokrasimiz adına takdire karşıladığımızı ifade etmek istiyorum

* Deprem turistleri görmese ve kabul etmese de devletimizin şefkat eli, deprem bölgesinin her daim üzerindedir.

* Biz TOKİ vasıtasıyla son 21 yılda 1 milyon 300 binden fazla konut üreterek bu konuda ciddi mesafe kat ettik.

* Bir sene önce yaşadığımız yıkıma rağmen illerimizi afete hazırlamak için adım atmıyorlar.

* Kentsel dönüşüm projelerini destekleyerek kararlılığımızı ispat ettik. Tüm bunları, muhalefetin engelleme çabalarına rağmen yaptık.

* Sadece 14 milyon insanımızı değil, 85 milyon olarak hepimizi acıya boğan bu afetin üstünden Allah'ın izniyle geliyoruz ve geleceğiz.

* Tekirdağ'ın AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuna acil ihtiyacı olduğu açıktır.

* Reklama verdikleri önemin yarısını yönettikleri şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesine vermediler. Kentsel dönüşümle şehrini depreme hazırlamak yerine vatandaşın önüne geçip eylem yapan belediye başkanları bile gördük.

* Seçim akşamı Tekirdağ'la birlikte, Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renklerine boyayacağız.

* Genç ve dinamik bir yapı ile merkezi yönetim ve belediyemiz el ele vererek Tekirdağ'ı ayağa kaldıracağız.

* Son 21 yılda, Tekirdağ'a toplamda 157 milyar liralık yatırım yaptık.

* (Tekirdağ) Kentsel dönüşümde riskli yapı olarak tespit edilen 2 bin 919 konut ve 469 iş yerinin dönüşümünü sağladık.



* Tekirdağ için ihale, proje ve arsa aşamasında 16 adet sağlık tesisimiz bulunuyor. 86 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometreye çıkardık. Yaparsa AK Parti yapar.

* Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 30 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Tekirdağ'ın bütün ilçelerine doğalgaz arzını verdik.

* 31 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ-Muratlı arasındaki demir yolunu çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hale getirdik.

* Hayata geçirdiğimiz projelerle Ergene Nehri'nin su kalitesinde iyileşme sağlandı ve kirlilik azaldı.

* Bizim siyasetteki gayemiz, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize aşk ile hizmettir. 81 vilayetin tamamı, 780 bin kilometre karenin tamamı bizim nazarımızda aynıdır eşittir.

* Biz, Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmanın, yüceltmenin çabasındayız. Tüm bu mücadeleyi koltuk uğruna değil, evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için yapıyoruz

* Tekirdağ, CHP'nin korku ve istismar üzerine kurduğu esersizlik siyasetine mecbur ve mahkum değildir.

* 31 Mart'ta Tekirdağ'da yepyeni bir yola girelim.

* Evlatlarımızın aydınlık yarınları için döktüğümüz terin tanığı, 85 milyonumuzun her bir ferdidir.