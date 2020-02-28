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Güncel

AK Parti: Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz

28 Şubat 2020 Cuma14:56 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:06

Düzensiz göçmenler sınırı yüzerek geçti

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