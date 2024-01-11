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AK Parti seçim beyannamesini ay sonunda açıklayacak

AK Parti'de belediye başkan adayları tanıtımının ardından yerel seçim beyannamesi ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
AK Parti seçim beyannamesini ay sonunda açıklayacak
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31 Mart'taki yerel seçim öncesi 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'nin 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak. Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir programın yapılması da planlanıyor.

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