Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın paylaştığı görüntülerle, AK Parti'ye mühür basılmış oyların yakıldığı ortaya çıktı. Özmüş Mahallesinde kaydedilen görüntüde ise AK Parti'ye verilmiş oy pusulaların sayılmayarak saklandığı görüldü. DEM Partisi'nin kazandığı ilçede, AK Partiye seçim sonuçlarına itiraz etti.

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde, AK Parti'ye mühür basılmış oyların yakıldığı ortaya çıktı. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın paylaştığı görüntülerde pusulaların yakıldığı görüldü. Ayrıca Özmüş Mahallesinde kaydedilen görüntüde ise oy sayımının bitmesine rağmen AK Parti'ye verilmiş oy pusulaların sayılmayarak saklandığı görüldü. AK Parti Halfeti ,'deki seçime itiraz etti.

SKANDAL DELİLLERLE BELGELENDİ

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yaptığı açıklamada elimizde bulunan görüntü ve tutanaklarla skandalı belgelediklerini vurguladı. Albayrak, bu delillerle avukatlarının itirazlarını yaptığını ifade etti. Yetkililer, skandalın tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı. Halfeti halkı, adil bir seçim süreci ve demokratik hakların korunmasını talep ediyor.



Öte yandan Halfeti'de DEM Partisi adayı Mehmet Karayılan yüzde 39.5, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 35, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Arslan ise yüzde 21 oy aldı.