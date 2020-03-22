CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandal daha yaşandı. 20 Mart'ta yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki Medya Mahallesi isimli programa Faruk Bildirici ve Şeyda Taluk konuk oldu.
ŞEYDA TALUK REZALETE İMZA ATTI
Konuklardan Şeyda Taluk koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza attı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.