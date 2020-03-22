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Halk TV'ye katılan Şeyda Taluk'tan skandal koronavirüs açıklaması: AK Parti seçmeni zaten yaşlı

Halk TV'ye katılan Şeyda Taluk, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla büyük bir rezalete imza attı. Taluk, 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle yaşadığı akıl tutulmasını gözler önüne serdi. Vatandaşlar skandal sözleri nedeniyle Taluk'a tepki gösterdi.

22 Mart 2020 Pazar 09:52 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:52
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CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandal daha yaşandı. 20 Mart'ta yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki Medya Mahallesi isimli programa Faruk Bildirici ve Şeyda Taluk konuk oldu.

ŞEYDA TALUK REZALETE İMZA ATTI

Konuklardan Şeyda Taluk koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza attı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.

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