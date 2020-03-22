22 Mart 2020 Pazar 09:52 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:52

CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandal daha yaşandı. 20 Mart'ta yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki Medya Mahallesi isimli programa Faruk Bildirici ve Şeyda Taluk konuk oldu.

ŞEYDA TALUK REZALETE İMZA ATTI

Konuklardan Şeyda Taluk koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza attı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.