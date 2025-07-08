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AK Parti seçmenine hakaret etmişti... Restorandaki skandal için harekete geçildi

Üsküdar Kuzguncuk semtindeki bir restoranın, AK Parti seçmenine küfreden kadının fotoğraflarının işlendiği bardaklarla müşterilerine servis yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül, restoran hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 09:03 - Güncelleme:
AK Parti seçmenine hakaret etmişti... Restorandaki skandal için harekete geçildi
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İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kuzguncuk'ta üzerinde kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler bulunan servis malzemesi kullandığı yönünde paylaşım yapılan restoran hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuzguncuk'taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır. Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir. Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez. Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."

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