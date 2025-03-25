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  • AK Parti seçmenine 'toplu katliam' çağrısı yapmıştı! İslam düşmanı Canikligil gözaltına alındı
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AK Parti seçmenine 'toplu katliam' çağrısı yapmıştı! İslam düşmanı Canikligil gözaltına alındı

İslam düşmanı İlker Canikligil, YouTube kanalında “alt sınıf” olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren kesime karşı Star Wars filmindeki 'Order 66' (Toplu Katliam) uygulaması çağrısında bulundu. Canikligil'in skandal sözlerine tepki yağarken, 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı.

AA25 Mart 2025 Salı 20:22 - Güncelleme:
AK Parti seçmenine 'toplu katliam' çağrısı yapmıştı! İslam düşmanı Canikligil gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yayınladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunan ve sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklinde paylaşım yapan Canikligil için harekete geçti.

Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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