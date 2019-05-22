AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri

Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike. Aşırı sağ Avrupa'nın DEAŞ'ıdır.

Rejimin İdlib'deki ihlalleri

Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur.

ABD-İran gerilimi

Bölgemiz yeni bir gerginliği kaldıracak bir kapasiteye sahip değildir. Yeni bir sıcak çatışma her şeyi mahveder. İran halkına yönelik büyük bir yanlış yapılmaktadır. ABD-İran arasında ortaya çıkan gerilim diğer bölgelerdeki tansiyonu da yükseltmiştir.