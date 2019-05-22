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AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçimleriyle ilgili, 'CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
 
Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: 
 
CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor.
 
Avrupa Parlamentosu seçimleri
 
Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike. Aşırı sağ Avrupa'nın DEAŞ'ıdır. 
 
Rejimin İdlib'deki ihlalleri
 
Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur.
 
ABD-İran gerilimi
 
Bölgemiz yeni bir gerginliği kaldıracak bir kapasiteye sahip değildir. Yeni bir sıcak çatışma her şeyi mahveder. İran halkına yönelik büyük bir yanlış yapılmaktadır. ABD-İran arasında ortaya çıkan gerilim diğer bölgelerdeki tansiyonu da yükseltmiştir. 
 
Doğu Akdeniz'de gerginlik
 
Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır. Ne Rumlar ne Yunan tarafı tarihten ders çıkarmamış gözüküyor. Burada kesinlikle her ne pahasına olursa olsun Türkiye ve KKTC hak ve menfaatlerinden vazgeçmeyecektir. Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir. Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir.
 
HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi
 
İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi.

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