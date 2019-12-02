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Başkan Erdoğan, Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik, '(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik, "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa) Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir

KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ KUMPASI

CHP, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ısrarla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam etti. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır. Yalana siyasetini adres gösteren CHP Genel Merkezi'ni işaret eden bir tablonun, net olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamından güçlü bir şekilde özür dilemeleri gerekiyor. Son yıllarda Türk siyasi hayatındaki en büyük skandallardan biri olarak CHP Genel Merkezinin üzerine yapışmıştır
 
NATO ZİRVESİ
 
Yarın önemli bir zirve için Sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecek. Çeşitli liderlerle yapacağı görüşmelerin yanı sıra, aynı zamanda da dörtlü formatta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle bir görüşmesi gerçekleşecek. Suriye meselesi önemli bir gündem maddesi olacak. Göç meselesi de altında bulunduğumuz yük, karşı karşıya kaldığımız çeşitli zorluklar da NATO Zirvesi'nde gündem maddesi olacak. Çağrımıza NATO müttefiklerimizden de aynı desteği bekliyoruz. 
 
Türkiye kendi güvenliğini sağlayabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Türkiye bunu en son Barış Pınarı Harekatı'nda göstermiştir. 
 
'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde bir açıklama yaptı Macron. 'Suriye'de ne işi var?' diyor. Türkiye kendi güvenliğini sağlıyor. Sizin Mali'de ne işiniz var diye sormak gerekiyor. (Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez) diyecek en son ülke Fransa en son lider Macron'dur.
 
LİBYA İLE VARILAN MUTABAKAT
 
Doğu Akdeniz'deki bu adım artık yeni bir sürecin başladığını göstermektedir. Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu ile ilgili en ufak bir sıkıntısı yoktur. Bunlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi sınırlarına hapsetmek için bir duvar uydurmak istiyorlardı. 

 

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