AK Parti Sözcüsü Çelik önemli açıklamalarda bulundu

27 Ekim 2020 Salı 18:11 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 18:51

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

KARİKATÜR SKANDALI

Bu çağ maalesef nefret suçlarının giderek damga vurduğu bir çağ. Peygamber efendimize hakaret edenleri bu hakaretle baş başa bırakıyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri evlat nöbetlerine devam ediyorlar. 421 gün oldu. Bu anneler evlatlarına kavuşmak için dünya tarihine geçecek bir mücadele veriyorlar. 164 aile katıldı, evladına kavuşan aile sayısı 19'a yükseldi.

Bütün bu süreç evlat ve vicdan çağrısı olarak orada duruyor. Bu anneler 'Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz' sözünü 'Ana gibi yar olmaz, Diyarbakır gibi yar olmaz'a çevirdiler. Birileri gidip de Diyarbakır Anneleri'ni görmezden gelerek "Ben demokrasi mücadelesi veriyorum" gibi sözler sarf ediyorsa bilelim ki otomatikman kendisini iki yüzlü bir adrese postalamış olur.

Geçenlerde o annelere bir milletvekilinin yaptığı hakaret kendi vicdanını terör örgütüne sattıklarının göstergesidir. Diyarbakır Anneleri ile dayanışma içerisinde olmak orada herhangi bir şekilde evlatlarını kaybetmiş annelerle dayanışma içerisinde ibaret olmak değil. Diyarbakır Anneleri'nin her zaman yanındayız. Evlatlarına kavuşamamış olanların ilk fırsatta evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz.

Şırnak'ta da anneler bir eylem başlattılar. Onlara da selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.

"ERMENİSTAN İŞGALCİDİR"

Ermenistan'ın diplomasi istemediği bir kez daha görüldü. Bizim açımızdan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgidir. Şu ana kadar 63 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanımız her fırsatta Sayın Aliyev ile görüşerek bilgi alıyor.

Burada soruna çözüm bulmak isteyenlerin Ermenistan'ı işgalden vazgeçirmesi gerekir. Ermenistan işgalcidir. Azerbaycan vatan savunması yürütüyor, biz de onların yanındayız.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER



KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından yeni bir dönem açılmıştır. Ersin Tatar'ın gerçeklere dayalı çözüm çağrıları önemlidir.

Türkiye hukuki temelli haklı tezleri savunmaktadır. Her zaman müzakerelere açık bir devletiz. Türkiye masadan kaçan taraf değildir. İstikararı bozan taraf Yunanistan olduğu için herhangi bir fiili duruma müsade edilmeyecektir.

ABD İLE S400 GERİLİMİ

Türkiye'nin etrafındaki tehditlerden doğan hava savunma ihtiyacı net bir ihtiyaçtır. S400 tedariki bir tercih olarak değil Türkiye güvenliğinin bir gerekliliği olarak önümüze gelmiştir. Bir takım aşırı üsslup sahipleri Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamaya kalkıyor. Türkiye bir NATO üyesidir, bu sorgulanamaz. Türkiye'nin S400'leri kullanması güvenlik ihtiyaçları için bir zorunlulukken bu NATO'nun kontrol sistemine entegre edilmeyecek. Bu Türkiye'nin NATO üyeliğiyle çelişen bir durum değildir.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TEPKİ

Libya'da uyguladığı politikası çökünce Türkiye'ye saldırdı. Kendi kafasına göre dinleri formlara sokmak istiyor.

Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir

Avrupa'daki Müslümanları taciz etmek sadece ve sadece oradaki ırkçıların işine yarar, ırkçıları sevindirir. Avrupalı müslümanlar, Avrupa demokratik toplumlarının ayrılmaz bir parçasıdır. İslam'ı terörle yan yana kullanan bir metni, yasa adı altında Bakanlar Kurulundan geçireceğini söylemesi büyük bir basiretsizliktir. Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat ve lojistik sağlıyor. Yaptığı şey Fransa toplumunun da huzurunu bozacak bir şeydir

Biz Fransa'daki öğretmenin öldürülmesinden de üzüntü duyduğumuzu, kınadığımız açık bir şekilde ifade ediyor. Ancak Macron'un o karakütürleri, binalara yansıtması binlerce müslümanı inciten bir olaydrı, asla kabul edilemez. Macron'un ortaya koyduğu tavır Avrupa'da nasıl yanlış davranılırın göstergesidir.

"PARAMOTORLARI KİMLERİN VERDİĞİ TÜRKİYE DEVLETİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDEDİR"

Basın toplatısındaki konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Hatay'da dün gece önlenen terör saldırısıyla ilgli "Büyük bir felaket söz konusu olabilirdi. Bir katliama hazırlandıkları anlaşılıyor. Paramotor gibi bir araçla geliyorlar. Bu eğitimin PKK içerisinde gerçekleşmesi mümkün değil. Onlara bu cihazları kim veriyor eğitimin kim veriyor, bu Türkiye Devletinin bilgisi dahilindedir" dedi.

FRANSIZ ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Çelik "Kılıçdaroğlu, yakışıksız bir şekilde çağrıyı eleştirdi. Siyasetçinin muttabı siyasetçidir. Allah'tan kimse bunu ciddiye alıp, örnek almıyor. Örnek alınsa herkes eleştirilerini aileler ve eşler üzerinden yapmaya kalkarsa çok çirkin bir durum içinde kalırız. Kılıçdaroğlu'nun tavrı saygısızlıktır, bunu kınıyoruz" dedi.