CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları:

AK Parti'nin aynı zamanda dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden olduğu bir kez daha ispat eden toplantı oldu. AK Parti Gençlik Kolları kardeşimiz Yusuf İbiş'i tebrik ediyoruz.

Sayın Özgür Özel geçtiğimiz günlerde siyasi hayatımızın en absürt işlerine imza atarak AK gençliğe çağrıda bulunmuş. AK gençliği Cumhurbaşkanımızdan farklı bir tutum almaya çalışmış. Üst üste siyasi yanlış yapmanın Özgür Özel açısından haber değeri yok. AK Gençliği kendi partisi içindeki hiziplerden biri zannetmiş. Özgür Özel'in AK gençliğe çağrı yapması değil AK Gençliğin Cumhurbaşkanına bağlılığından ders alması gerekir.

Topu alıp maç yapmaktan bahsetmiş Özgür Özel. AK gençlik zaten sürekli sahada. Özgür Özel'in partisinin geçmişiyle yüzleşip sahayı çalma huylarından vazgeçmeleri gerekiyor.

Geçtiğimiz gün Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın son derece önemli ziyaret oldu. Suriye'de yaptırımların kalkması yönünde çok ileri noktalara gelindi. ABD Başkanı Trump da yaptırımların kalkması açısından Cumhurbaşkanımızın çağrısına olumlu cevap verdiğini ifade etti. Arkasından AB'den açıklamalar geldi. Bu dönemde Suriye'ye herhangi şekilde siyasi biçim çizmek değil; esas olan Suriye halkının bu kritik günlerdeki yürüyüşünün yanında olmaktır.