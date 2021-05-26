AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti MYK'sı, Süleyman Soylu'yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir

DHA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İllegal mafyatik bir kişinin iftiraları gündeme getiriliyor. AK Parti MYK'sı, Süleyman Soylu'yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir.