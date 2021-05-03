AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

ÇELİK'İN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

(Cenevre'deki Kıbrıs Görüşmeleri) Müzakere sürecini Rum tarafı tahrip etti

AB'nin bu konuda karar alma süreçlerini yenilemesi gerekir

Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun

Kıbrıs Türkü'nü yok sayan, KKTC'yi yok sayan, Kıbrıs Türk davasını yok sayan herhangi bir yaklaşımla müzakere yapılması söz konusu değildir

(Anastasiadis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları) Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize karşı yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz

(Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi) Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım

(Türk heyetlerinin Libya ve Mısır ziyaretleri) Senkronize olarak düşünmemek lazım, iki ayrı konu. Libya ile ilgili yürüyen işler var ve kritik aşamalar geçiliyor. Mısır'la ise aramızdaki meseleleri konuşmak ile ilgili yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz