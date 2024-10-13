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AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: Açılışa katılanlar disipline sevk edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.”

13 Ekim 2024 Pazar 20:16 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: Açılışa katılanlar disipline sevk edildi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."

  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • rize

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