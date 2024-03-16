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AK Parti Sözcüsü Çelik: En büyük amacımız sizlere daha çok hizmet etmektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'En büyük amacımız, arzumuz sizlere daha çok hizmet etmek, daha çok hizmet üretmektir. İnşallah önümüzdeki dönemde adaylarımızla birlikte hep beraber sizlerin daha çok hizmetine koşacağız. Yeni dönemde tabii ki inşallah aday kardeşlerimiz seçildiğinde bu çarşımızı asla unutmayacağız. Üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: En büyük amacımız sizlere daha çok hizmet etmektir
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Çelik, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Vakıflar Tespihçiler ve Antikacılar Çarşısı'nda düzenlenen iftarda esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında seçim çalışmalarına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"En büyük amacımız, arzumuz sizlere daha çok hizmet etmek, daha çok hizmet üretmektir. İnşallah önümüzdeki dönemde adaylarımızla birlikte hep beraber sizlerin daha çok hizmetine koşacağız. Yeni dönemde tabii ki inşallah aday kardeşlerimiz seçildiğinde bu çarşımızı asla unutmayacağız. Üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Cenabıallah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, ailelerinizle birlikte inşallah sizi Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Ondan önce de 31 Mart'ta inşallah demokrasi bayramını kutlamak nasip olsun."

Çelik, iftarın ardından çarşıdaki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

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