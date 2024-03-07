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  • AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdal Hatipoğlu'nun proje tanıtımında konuştu: Projelerin hayata geçmesi için kardeşimizin yanında olacağız
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdal Hatipoğlu'nun proje tanıtımında konuştu: Projelerin hayata geçmesi için kardeşimizin yanında olacağız

Adana'da Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu'nun proje tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Şunu da size taahhüt ediyorum. Sonuna kadar bu projelerin hayata geçmesi için Fatih kardeşimizin ve Erdal kardeşimizin yanında olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdal Hatipoğlu'nun proje tanıtımında konuştu: Projelerin hayata geçmesi için kardeşimizin yanında olacağız
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu'nun proje tanıtım toplantısına katıldı.

Çelik, kentteki bir otelde düzenlen toplantıda, adayların vaatleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Seyhan'ın Adana'nın çok özel bir yeri olduğunu belirten Çelik, "Bu şehrimize baktığımızda insanımızı, insanımızın sevdalarını, beklentilerini, geleceğe dair hayallerini görüyoruz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için belediye başkan adaylarımız var. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Fatih Mehmet Kocaispir kardeşimiz, Seyhan adayımız Erdal kardeşimiz bu duyguyla adanmışlıkla inşallah belediye başkanlığı görevini vatandaşlarımız yetki verirse gerçekleştirecekler." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'nun projeleriyle Seyhan için her şeyi düşündüğünü vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Eminim Seyhanlı hemşehrilerimiz de bunu iyi değerlendirecektir. Büyük bir heyecanla Erdal Bey'in başkan olmasını destekleyeceklerdir. Bu lansmanların her biri artık bizim mührümüz, vatandaşımıza verdiğimiz ahit, söz, başımızın üstünde taşıyacağımız imzamız. Biz bu imzayla çıkıyoruz. Şunu da size taahhüt ediyorum. Sonuna kadar bu projelerin hayata geçmesi için Fatih kardeşimizin ve Erdal kardeşimizin yanında olacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

- HATİPOĞLU, PROJELERİNİ TANITTI

Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu, "Yeni 1 Seyhan" başlığı altında topladığı projelerini tanıttı.

Seyhan'ın üzerindeki ölü toprağını atacaklarını ifade eden Hatipoğlu, "Seyhan'ı gerçek belediyecilikle buluşturup geleceğe, 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Daima ileriye koşan bir Seyhan için çalışacağız." dedi.

Toplantıya, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, partililer ve davetliler katıldı.

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