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AK Parti Sözcüsü Çelik: Geleceğimizin umudu çocuklarımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Çelik, geleceğin umudu çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
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Çelik, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Meclisin açılışının 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla andığını belirten Çelik, "Geleceğimizin umudu çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Bütün dünya meclislerinin bir savaş sonunda kurulurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstiklal Savaşı'na önderlik ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yüce Meclis'in bu müstesna ruhu bugün de aynı tazelikte ve kuvvettedir. TBMM milli iradenin dayanağı olmaya devam etmektedir. Yüce Meclis, milli irade bilincinin tecessüm etmiş halidir. İki kere gazi olmuş olan Yüce Meclis, düşman işgaline ve darbeci teröristlerin saldırısına direnerek on yılları ve yüzyılları aşan bir millet bilincini temsil ettiğini her olayda göstermiştir.

Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan etmesi çok önemlidir. Milli irade bilincinin geleceğimizi kucakladığını göstermektedir. Geleceğimizin imzası, TBMM'nin kuruluş gününün çocuklara bayram olmasıdır. Kutlu olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı."

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • TBMM

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