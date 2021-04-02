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AK Parti Sözcüsü Çelik GKRY'ye sert çıktı

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.' dedi.

02 Nisan 2021 Cuma 17:56 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 17:58
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA'yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek.

Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir.

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