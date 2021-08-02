AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz devletimizin emrindeyiz

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 20:53 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 20:55

Çelik, Çukurova ve Karaisalı ilçe sınırlarındaki tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın bölgesinde Vali Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, kahraman Orman Teşkilatının yangına anında müdahale etmeye başladığını söyledi.

Orman Teşkilatındaki görevlileri Kozan'da, Aladağ'da ve Osmaniye'deki yangınlarda da gördüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"İçlerinde hiç uyumayanlar vardı, bugün de buradalar, biz bu arkadaşların hakkını asla ödeyemeyiz. Orman Teşkilatından, bölge müdüründen şube müdürüne, emekçi kardeşlerimin hangisine teşekkür etsem tek bir cümle söylüyorlar: 'Biz vazifemizi yapıyoruz'. Bakın bu alevlerin içerisinde bu şekilde kahramanca bu mücadeleyi veriyorlar. İnsanımızın canına bir zarar gelmesin, ağaçların, bitkilerin, hayvanların, toprağın, havanın canına bir zarar gelmesin, 'Yeşil Vatan'a bir zarar gelmesin diye ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar. Hepsine şükran duyuyoruz. Onların da çoluk çocuğu, ailesi var. Her şeyi bırakmışlar, insanımızın canını, toprağın, havanın, bitkilerin canını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar."

Çelik, orman yangınlarını söndürmenin teknik kapasite ve tecrübe gerektiren bir iş olduğunu vurguladı.



"Biz ancak onlara, işlerinde de herhangi bir aksaklık oluşmasın diye yangın söndükten sonra geliyoruz, destek vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları dile getirdi:



"Bu arada Vali Bey'in koordinasyonunda bütün ekipler yol boyunca Orman Teşkilatının yanı sıra AFAD, Kızılay, jandarma, polis, herkes burada. Devlet milletin devleti, devlet vatandaşımızın emrinde. Herkesin canının korunması için, kimseye bir zarar gelmemesi için vazife başında. Türkiye'mizin çeşitli yerlerinde bu yangınları izliyoruz. Arkadaşlarımız mücadele ediyorlar, kulağımız her yerde. Adana Kozan'da ve Aladağ'da, Osmaniye'mizde, Mersin'imizde bu yangınlar çıktı. Şimdi yapılması gereken, bu arkadaşlarımıza vereceğimiz en büyük destek, çok sayıda yalan haber yayılıyor, gerek Orman Teşkilatının yangınlara kapasite gücüyle ilgili, Orman Teşkilatının mücadelesiyle ilgili, itfaiyenin mücadelesiyle ilgili... Burada bu mücadeleyi verirken siyasi parti falan yok, hepimiz milletin emrindeyiz, bu mücadeleyi onun için veriyoruz. Ne kadar imkan varsa devlete ait, belediyeye ait ne kadar imkan varsa buraya seferber edilecek, yangın bölgelerine seferber ediliyor, herkes burada."

- "Yalan haberleri bazı siyasilerin yayması son derece ayıp oluyor"

Çelik, doğru olmayan haberlerin, yangınları söndürmede görevli insanların moralini bozduğunu söyledi.

Bu yalan haberleri yaymanın, hele de bu yalan haberleri bazı siyasilerin yaymasının son derece ayıp olduğunu belirten Çelik, "Bu kahramanca mücadeleyi veren, canını riske atan arkadaşlarımızın da sadece moralini bozuyor. 'Efendim, bu ormanlar yandıktan sonra bunlar yapılaşmaya açılacak.', bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele? İnsanımızın canını, 'Yeşil Vatan'ı korumak için yapılıyor. Hayvanların, bitkilerin, ağaçların canını, toprağı, suyu korumak için yapılıyor. Şu anda arkadaşlarımız bir yandan yangın ateşiyle mücadele ederken diğer yandan da fitne ateşiyle mücadele ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yangınlarla ilgili yalan haberlere tepki gösteren Çelik, "Allah'a şükür ki çok sayıda arkadaşımız, farklı gruplardan, partilerden bu mücadeleye destek veriyor ama maalesef zaman zaman birileri çıkıyor, genel başkan sıfatı da taşısa bu yalanı söylüyor. Bunu yapmamak, sorumlu davranmak lazım. Burada canla başla bir mücadele veriliyor. Bütün bu arazi, bakın bu yangının ortasında en büyük mutlulukları ne? Şuradaki evi kurtardıkları, o yangın buraya gelmediği için mutlu oluyorlar." dedi.

Helikopterlerin havadan soğutma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Çelik, ekiplerin bir insanın canına zarar gelmemesi ve bütün canlıları korumak için mücadeleyi sürdürdüğünü bildirdi.

- "Yanan alanların inşaata açılması gibi şeyler asla söz konusu değil"

Çelik, yangınla mücadelede eden ekiplerin günlerce uyumadığını dile getirdi.



"Her seferinde geliyoruz. Anında, birkaç dakika içerisinde yangına müdahale etmişler." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Bunu başarıyla gerçekleştirmişler ama tutup da onların bu mücadelesi sürerken yalan haber yaymak, toplum içerisinde fitne çıkarmak... Hepimiz beraberiz, hepimiz bu ülkenin çocuğuyuz, hepimiz 'Yeşil Vatan'ı korumak istiyoruz. Bu köylerde Allah korusun bir kişiye zarar gelse, bir cana zarar gelse kahroluyoruz. Aynı şekilde bitkiye, hayvana, toprağa, suya, 'Yeşil Vatan'a zarar geldiğinde de hepimiz kahroluyoruz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor. Bu ormanlar niçin kurtarılıyor? Yine aynı şekilde, 'Yeşil Vatan' yeşil olarak kalsın diye. Yanan alanların inşaata açılması gibi şeyler asla söz konusu değil. Yangınla mücadele eden ekiplere destek verilmesi gerekiyor.

Arkadaşlarımızı Kozan yangınında soğutma sırasında gördüm. Orada brifing verdiklerinde sordum. Kaç gündür uyumamışlardı. Aladağ'da brifing vermişlerdi, yine uyumamışlardı. Aynı arkadaşlarımızı Osmaniye'de gördüm. Bölge müdürümüz, şube müdürümüz, bütün emekçi arkadaşlarımız hepsi buradalar. Kızılay'ımız, AFAD'ımız. Bu arkadaşlar günlerden beri uyumuyorlar. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Yapacağımız şey onlara şükranlarımızı sunmak. Ailelerinden ayrılar ama sorduğumuzda tek bir şey söylüyorlar: 'Biz vazifemizi yapıyoruz' diyorlar. Karadan, havadan, elde bütün imkanlarla bu mücadele veriliyor. Allah milletimizi muhafaza etsin. Allah beterinden saklasın. İnşallah bu yangın ateşini söndüreceğiz, fitne ateşiyle de mücadeleye devam edeceğiz."