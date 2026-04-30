  • İsrail'in Sumud saldırısına lanet okundu! Çelik: ''İnsanlık ittifakı''nı hedef alan bir barbarlıktır
Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyı lanetledi. Çelik, 'Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, insanlık ittifakını hedef alan bir barbarlıktır.' diyerek tepki gösterdi.

ABDULLAH POLAT30 Nisan 2026 Perşembe 09:18
İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda Yunanistan yakınlarında müdahale edildi.

"İNSANLIK İTTİFAKINI HEDEF ALAN BİR BARBARLIKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir. İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, "İNSANLIK İTTİFAKI"nı hedef alan bir barbarlıktır.

"İNSANLIK DÜŞMANI BİR SUÇ DAHA İŞLENDİ"

İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.

"DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

  • İsrail saldırısı
  • Küresel Sumud Filosu
  • İnsanlık İttifakı

