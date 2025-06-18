Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın X sosyal medya hesabında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar'ın işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi olduğunu ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir" dedi.

Çelik ayrıca, "Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri: Alçakça yalanlardan ibaret