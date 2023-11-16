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  • AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları suçlarını örtbas etme çabasıdır
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları suçlarını örtbas etme çabasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.' dedi.

16 Kasım 2023 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları suçlarını örtbas etme çabasıdır
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır.

Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu'nun ve Bakan Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.

Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir.

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