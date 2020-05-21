AK Parti Sözcüsü Çelik: ''İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz''

AA 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:55 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:55

Çelik, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

#İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz.

Merkezi ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz.

Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur.

Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz... — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 21, 2020



