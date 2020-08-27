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AK Parti Sözcüsü Çelik: Karar insanlık adına sevindirici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir.'

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:53
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir."

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