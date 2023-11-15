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AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC ve Kıbrıs Türkünün haklı davasının yanında yer almaya devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC ve Kıbrıs Türkünün haklı davasının yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC ve Kıbrıs Türkünün haklı davasının yanında yer almaya devam edeceğiz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Sözcü Çelik, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kıbrıs Türk davası için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyoruz. Kıbrıs Türk halkına huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek diliyoruz. KKTC ve Kıbrıs Türkünün haklı davasının yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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