AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık çalışanlarına kötü muamele bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:29 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:33

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, “Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir” diyerek şu ifadeleri kullandı;

Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor. Basın toplantımız saat 18.00’da.