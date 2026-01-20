İSTANBUL 7°C / 1°C
20 Ocak 2026 Salı
  Bayrak provokasyonuna Çelik'ten sert tepki: Alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek
Güncel

Bayrak provokasyonuna Çelik'ten sert tepki: Alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.' dedi.

20 Ocak 2026 Salı 17:22
Bayrak provokasyonuna Çelik'ten sert tepki: Alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG sempatizanlarından oluşan bir grup, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'nin vize başvuru merkezine saldırı düzenledi.

Örgüt sempatizanları binayı taşlarken, gruptan bazı provokatörlerin binanın dış cephesine tırmanarak Türk bayrağına ulaşmaya ve zarar vermeye çalıştığı görüldü.

"ALÇAK SALDIRIYA EN NET VE GÜÇLÜ KARŞILIK VERİLECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

