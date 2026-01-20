Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG sempatizanlarından oluşan bir grup, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'nin vize başvuru merkezine saldırı düzenledi.

Örgüt sempatizanları binayı taşlarken, gruptan bazı provokatörlerin binanın dış cephesine tırmanarak Türk bayrağına ulaşmaya ve zarar vermeye çalıştığı görüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.