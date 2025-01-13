İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4866
  • EURO
    36,2253
  • ALTIN
    3041.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre asla taviz söz konusu değil kırmızı çizgimiz açık
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre asla taviz söz konusu değil kırmızı çizgimiz açık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik iç cepheyi güçlendirme çağrıları hakkında, 'Kongrelerimiz vasıtasıyla bütün illerimize yansıtıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısına bağlı olarak hareket ediyoruz' dedi. Ayrıca terörü ülke gündeminden çıkaracaklarını ifade eden Çelik, 'Değişmeyecek prensiplerden bir tanesi, demokrasimiz korumak için terörle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmektir. Terör, demokrasimizi, hukuk devletimizi ve bütün medeni yaşam tarzımızı tehdit eden bir şeydir, bununla ilgili hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Teröre asla taviz söz konusu değil kırmızı çizgimiz açık' değerlendirmesinde bulundu.

13 Ocak 2025 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre asla taviz söz konusu değil kırmızı çizgimiz açık
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

(İç cepheyi güçlendirme çağrıları) Kongrelerimiz vasıtasıyla bütün illerimize yansıtıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısına bağlı olarak hareket ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen illere ilgili olarak, sürekli olarak oradaki yapılan çalışmaları gündemde tutuyor ve önceliğimizin bu olduğunu MYK'mıza, MKYK'mıza, partimize, bütün teşkilatlarımıza hatırlatıyor

Değişmeyecek prensiplerden bir tanesi, demokrasimiz korumak için terörle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmektir. Terör, demokrasimizi, hukuk devletimizi ve bütün medeni yaşam tarzımızı tehdit eden bir şeydir, bununla ilgili hassasiyetimizi sürdürüyoruz

Kürt kardeşlerimizin terör mesele ile birlikte anılmasına dönük her yaklaşımı bir emperyalist proje olarak gördük

Sayın Bahçeli'nin terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü inisiyatif var. Sayın Devlet Bahçeli'ye çok hadsiz yorumlarda bulunuluyor. Burada kırmızı çizgilerimiz açıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Arap Baharı' başladığı zamanlarda Esad'a söylediği 3 sözden biri, 'Kürtlerin haklarını yasal çerçevede temin et' demekti.

Geçmişte biz hiçbir dış güçle bağlantılı olmaksızın tamamen Türkiye'nin demokratikleşmesi çerçevesinde Kürt kardeşlerimizin üzenindeki kimlik yasaklarını, dil yasaklarını kaldıran büyük reformlara öncülük ettik

DHPKK gerekse Suriye'deki SDG esas itibari ile bölge Kürt'lerinin medeni, müreffeh, kendi ülkelerinde eşit bir vatandaş olarak yaşama iradesine karşı bir duruş sergiliyorlar

Suriye'nin egemenliğinin korunması, birlik ve beraberliğinin korunması, toprak bütünlüğünün korunması konusunda biz kardeşçe Suriye halkına yol arkadaşlığı yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz

Türkiye'de en son olarak 1 Ocak sabahı STK'ların Filistin ile Dayanışma Mitinginde buluşması Galata Köprüsünde net mesaj vermesi "Bütün dünya uyurken biz uyumuyoruz" mesajı vermesi çok kıymetli olmuştur onları da buradan bir kez daha selamlıyoruz

Buradan bütün Şehit ailelerimize ve Gazilerimize en içten saygılarımı iletiyorum. Biz siyasi hayatımız boyunca Şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin yanında olmayı her zaman en büyük şiarlarımızdan biri kabul ettik

Siyasi tartışmaların ve mücadelelerin mezhep kimlikleri üzerinden tanımlanması son derece tehlikelidir ve sakıncalıdır. Bu işe girilmemesi gerekiyor. Sünni de bizim canımız Alevi de bizim canımız

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.