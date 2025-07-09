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AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kesinlikle üçüncü gözün devreye girmesini istemiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Üçüncü gözün devreye girmesini kesinlikle istemiyoruz. Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir' dedi.

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kesinlikle üçüncü gözün devreye girmesini istemiyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Artık süreç fiziken başlamıştır anlamına geliyor. Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır.

Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. Terörsüz Türkiye bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır.

Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir.

Terörsüz Türkiye sürecinde kesinlikle üçüncü gözün devreye girmesini istemiyoruz.

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