AK Parti Sözcüsü Çelik'in acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 78 yaşında hayatını kaybeden dayısı Hasan Öztopal'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öztopal için Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından Öztopal'ın cenazesi burada defnedildi.

Cenaze törenine Öztopal'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ve kent protokolü katıldı.