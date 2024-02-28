AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 28 Şubat açıklaması

Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 28 Şubat postmodern darbesi denilen "millet düşmanı" girişimin yıl dönümü olduğunu ve bir kere daha tarih önünde mahkum edildiğini dile getirdi.

Her çeşit darbenin ve postmodern darbenin, bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hukuk-dışı vatanseverlik diye bir şey olmaz. Darbeler ve postmodern darbeler, sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur. Gerçek vatanseverlik Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır. Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."