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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Adil Öksüz açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fethullahçı Terör Örgütünün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili, “Yer söyleyemeyiz. Bu yerle ilgili bir değerlendirmede bulunamayız. O bilginin bir devlet bilgisi olarak orada yürütülen mücadelenin hassasiyeti bakımından paylaşılması doğru olmaz” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Adil Öksüz’ün yerini biliyoruz” açıklamasının sorulması üzerine Çelik şunları kaydetti: “Yer söyleyemeyiz. Bu yerle ilgili bir değerlendirmede bulunamayız. Bu örgüte dönük mücadelede herhangi bir tavsama yoktur. O bilginin bir devlet bilgisi olarak orada yürütülen mücadelenin hassasiyeti bakımından paylaşılması doğru olmaz.” açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU: ADİL ÖKSÜZ'ÜN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini vurgulayan Soylu, "Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz?" sorusu üzerine "Bize kalsın" karşılığını vermişti.

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