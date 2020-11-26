İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8697
  • EURO
    9,3661
  • ALTIN
    458.421
  • BIST100
    1335.79
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akıncı Üssü davası açıklaması
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akıncı Üssü davası açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. TBMM'ye, Cumhurbaşkanlığı'na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.

26 Kasım 2020 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:33
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN, AKINCI ÜSSÜ DAVASININ KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini kaydeden Gül, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.