AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akıncı Üssü davası açıklaması

26 Kasım 2020 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:33

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN, AKINCI ÜSSÜ DAVASININ KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini kaydeden Gül, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.