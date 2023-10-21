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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Batı'ya sert tepki: Karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin ve Gazze konusunda ikiyüzlü bir tutum sergileyen Batı'ya sert tepki gösterdi. Çelik, 'Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.' dedi

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Batı'ya sert tepki: Karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say'ın, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadı.

Karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığını belirten Çelik, "Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz. Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur." görüşünü paylaştı.

Filistin'i destekleyen Fazıl Say'ın 4 konseri iptal edildi

- "İNSANLIK BARBARLIĞA TESLİM OLMAYACAK"

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Fazıl Say'ın masum sivillere sahip çıkan, Netanyahu'nun canice siyasetine karşı olan, her kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi, takdir edilmesi gereken bir tavırdır. Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet, barış isteyen herkesi susturmak istiyor. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar. Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar, üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.

Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar. Bunlar bilsin ki insanlık barbarlığa teslim olmayacak. Bunlar bilsin ki cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız. Bunlar bilsin ki masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek. Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propagandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar. İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek. Sanat, bu hakikat düşmanlarına, masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek."

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