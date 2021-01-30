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Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Boğaziçi Üniversitesi'nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe'ye zarar veremez' dedi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 09:13 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:37
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Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kabe'nin insanlık değerlerinin zirvesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur.

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır.

Kıblemiz Kabe’ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.

Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız.

Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyyen hürmet görecektir. Kabe’ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar."

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